نتنياهو: هناك تقدم بخصوص صفقة تبادل الأسرى

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجهود بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" تتقدم، مؤكدا أنه "نسعى إلى إعادة جميع المختطفين".وقال نتنياهو: "أود أن أطلعكم بحذر على أنه يوجد تقدم في محادثات صفقة الأسرى، لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، سنواصل العمل دون توقف لإعادة الجميع"، مشيرا إلى أنه "لن أكشف عن بنود وتفاصيل صفقة التبادل الجديدة".وأضاف: "نحن جميعا في حرب على 7 جبهات وهناك جبهة ثامنة مع المحكمة الجنائية الدولية". (روسيا اليوم)