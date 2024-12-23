الأمم المتحدة تعلّق على تعرض 23 شاحنة تحمل أغذية للنهب وسط غزة

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أعلنت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة أن 23 شاحنة في قافلة من 66 شاحنة تحمل أغذية ومساعدات إنسانية تعرضت للنهب وفقدت وسط قطاع غزة.وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي أمس الاثنين إن قافلة برنامج الأغذية العالمي غادرت يوم الأحد من معبر كرم أبو سالم عبر ممر فيلادلفيا الذي تم الموافقة عليه مؤخرا.وعلى الرغم من التأكيدات الإسرائيلية بشأن توفير الظروف الآمنة، أشارت تريمبلاي إلى أنه تم تنفيذ غارة جوية إسرائيلية.وأضافت أن أول 35 شاحنة وصلت مستودع برنامج الأغذية العالمي دون خسائر، موضحة أن القوات الإسرائيلية أخرت بقية القافلة.ونقلت تريمبلاي أن أنباء تحرك القافلة انتشرت، مما أدى إلى وقوع عمليات نهب على طول الطريق، حيث وصلت 43 شاحنة إلى المستودع بينما فقدت 23.وقالت إن هذا يعد "مثالا آخر على سبب استمرارنا في تأكيد الحاجة إلى مرور المساعدات بشكل آمن ودون عوائق للوصول إلى السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها".وأمس الاثنين ذكرت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية أن 12 شاحنة مساعدات إنسانية فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف، مشيرة إلى "تأخيرات متعمدة وعمليات عرقلة ممنهجة من جانب الجيش الإسرائيلي" التي أدت إلى تمكين عدد قليل من الشاحنات من إيصال مساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين.