بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد بلا "بسمة أو شجرة"

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شجرة عيد ميلاد كبيرة ينتظر الناس كل عام أضواءها المتلألئة في ساحة المهد بوسط مدينة بيت لحم، حيث الكنيسة المقامة في الموقع الذي يؤمن المسيحيون بأن يسوع المسيح ولد فيه.. مشهد غاب للسنة التالية على التوالي، وسط حروب وصراعات تخنق المنطقة.ووسط أجواء قاتمة للعام الثاني على التوالي، أقيمت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بمشاركة عدد قليل من الفرق الكشفية التي جابت شوارع المدينة، دون تعليق شجرة ميلاد أو زينة في الشوارع، حيث فضلت السلطات المحلية الابتعاد عن المظاهر الاحتفالية الكبرى.مجموعة من الكشافة في ساحة المهد كسرت الصمت الذي ساد خلال الصباح، وكُتب على لافتة حملها أحدهم: "يريد أطفالنا أن يلعبوا ويضحكوا"، و"أوقفوا الإبادة في غزة الآن".فقد اقتصر الأمر هذه السنة أيضا على الشعائر الدينية فقط في بيت لحم، التي تعاني أيضا من ركود اقتصادي بسبب توقف السائحين عن التدفق المعتاد لزيارة المدينة الفلسطينية التي تحتضن كنيسة المهد، فيما يسعى كثير من السكان والأسر للبحث عن سبيل للخروج.نائب حارس الأراضي المقدسة، إبراهيم فلتس، قال لقناة "الحرة"، إن "الوضع في غزة هو الوضع في الضفة الغربية وبيت لحم. أجهّز لاحتفالات عيد الميلاد على مدار 30 عاما، ولم أشهد مثل هذا الوضع سواء خلال الانتفاضة الأولى أو الثانية، ولا حصار كنيسة المهد، ولا حتى خلال جائحة كورونا".وتابع: "كان هناك حوالي 37 مجموعة كشفية يشاركون في الاحتفالات بالعزف"، لكن الأمر اقتصر هذا العام على عدد صغير منهم جابوا المدينة واستخدموا فقط الصافرات.واستطرد فلتس بالقول إن هذا العام "بلا شجرة عيد ميلاد أو زينة ولا بسمة ولا أطفال ولا أي شيء".(الحرة)