ما حقيقة حرق مقام مرجعية العلويين في سوريا؟

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تداول ناشطون فيديو يُظهر حرق مقام المرجعية الأولى للعلويين في سوريا، المعروف شعبيًا في مدينة حلب بـ"مقام الشيخ يبرق"، في وقت تعهدت فيه إدارة العمليات العسكرية بمحاسبة الفاعلين.وقال مصدر مطلع محلي من أبناء الطائفة لـ"إرم نيوز"، إن "الفيديو ليس حديثًا، بل يعود إلى الساعات الأولى من دخول قوات "إدارة العمليات العسكرية" إلى مدينة حلب في الـ 28 من الشهر الماضي.وأوضح المصدر أن المقام يخضع، منذ الحادثة، لحراسة مشددة من قبل "إدارة العمليات العسكرية"، ولا يُسمح بالدخول إليه. (ارم نيوز)