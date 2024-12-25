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عربي-دولي
بعد تهديداته الأخير... ترامب يرشح سفيرا لبنما
Lebanon 24
25-12-2024
|
23:55
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رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، كيفن مارينو كابريرا، المسؤول بمقاطعة ميامي ديد لمنصب السفير الأميركي في بنما.
ووصف ترامب كابريرا بأنه "مقاتل شرس من أجل مبادئ أميركا أولا"، وقال إنه كان له دور فعال في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية.
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وذكر في منشور على موقع تروث سوشيال "قليلون هم من يفهمون السياسة في أميركا اللاتينية مثل كيفن - سوف يقوم بعمل رائع في تمثيل مصالح أمتنا في بنما!".
يأتي كشف ترامب عن اختياره لمنصب السفير بعد أن هدد بإعادة السيطرة على قناة بنما، التي أدارتها الولايات المتحدة لعقود قبل تسليمها إلى بنما في عام 1999.
وقال ترامب إن الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، والتي تربطها بالولايات المتحدة علاقات دبلوماسية منذ عام 1903، "تستغلنا في قناة بنما".
وفي منشور على تروث سوشيال، الأربعاء، اتهم ترامب جنودا صينيين بتشغيل القناة بشكل غير قانوني و"التأكد دوما من أن الولايات المتحدة تدفع مليارات الدولارات كأموال (صيانة)".
وقال رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو إن الصين ليس لها أي تأثير على إدارة القناة.
وليس للصين أي سيطرة على القناة ولا إدارتها، لكن شركة تابعة لشركة سي.كيه هوتشن القابضة ومقرها هونغ كونغ تدير منذ فترة طويلة ميناءين على مدخلي القناة في البحر الكاريبي والمحيط الهادي.
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