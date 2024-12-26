الـ "WorldCrunch": هل حسم النظام الجديد في الشرق الأوسط مصير طهران بالفعل؟

ذكر موقع "WorldCrunch" البريطاني أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وإسرائيل اتفقوا على نظام جديد للشرق الأوسط لا دور لإيران فيه. وفي ما يتعلق بالقوى العظمى، فإن نظام آيات الله قد بلغ تاريخ انتهاء صلاحيته. إن أهداف الأخذ والرد الإقليمي بين روسيا والولايات المتحدة تشمل إنهاء حرب أوكرانيا، وسوف يسبق وقف إطلاق النار محادثات سلام مطولة تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي نهاية المطاف، قد يتم عقد استفتاء لإعطاء كل جانب حقه "العادل". وهذا يعني إعطاء بوتين ما يريده. خلال هذه الفترة المطولة، ستوفر المناطق التي تسيطر عليها روسيا قدرًا كبيرًا من الوصول إلى البحار المفتوحة. وفي الواقع، إن إنهاء حرب أوكرانيا سينقذ روسيا من الإفلاس الوشيك".

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وبحسب الموقع، "إن رحيل القوات الروسية من سوريا يسهل تحقيق هذا الهدف. فقد سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إضعاف روسيا اقتصاديًا من خلال مساعدة أوكرانيا في خوض حرب مطولة، ولكن ليس الفوز بها. لم تذهب كل أموال دافعي الضرائب سدى، حيث ذهبت المليارات التي أنفقت على تسليح أوكرانيا إلى صناعة الأسلحة الأميركية. ودفعت المشاكل الاقتصادية التي سببتها الحرب في روسيا بوتين إلى السعي إلى التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب المقبلة، ولكن مرة أخرى، ليس كخاسر في هذه الحرب. في المقابل، ستتخلى روسيا عن سوريا والنظام الإيراني، الذي فقد فائدته في كل الأحوال. وفي الوقت نفسه، ستضغط ممالك الخليج الفارسي والدول العربية المحافظة، أو تتوسل، إلى إدارة ترامب لإنقاذها من التهديد الإيراني إلى الأبد".

وتابع الموقع، "مع نهاية النظام التبشيري في طهران، سوف يضطر الغرب إلى البحث عن شبح إسلامي آخر، من أجل تحقيق النفوذ وتمكين مبدأ "فرق تسد" الإمبراطوري القديم. من سيلعب هذا الدور؟ يبدو أن حكام سوريا الجدد أو طالبان هم المرشحون الأكثر ترجيحًا، مع مساهمات محتملة ومتقطعة من عناصر في اليمن أو باكستان. إن نهاية نظام طهران من شأنها أن تزيل تهديدًا رئيسيًا لإسرائيل. على مدى العامين الماضيين، كان من الممكن أن نرى تغييرًا في نبرة وسائل الإعلام تجاه إيران وتهديدها، أولاً لإسرائيل ومؤخرًا للعالم. كان هذا بمثابة إشارة تحذيرية إلى أنها أصبحت مصدر إزعاج عديم الفائدة للقوى. كان التغيير في النبرة يهدف إلى إعداد الرأي العام العالمي لأي إجراء يتخذ في المستقبل ضد النظام أو إيران".

وأضاف الموقع، "إن إيران، من حيث المبدأ، دولة غنية للغاية، ومن المقرر أن تصبح واحدة من أكبر أسواق إعادة الإعمار للشركات الغربية وخاصة الشركات الأميركية إذا سقط نظامها. والواقع أن أحد الأسباب التي دفعت إدارة ترامب الأولى إلى التخلي عن الاتفاق النووي الأول مع طهران كان قرار النظام باستبعاد الولايات المتحدة من مشاريع ضخمة في قطاعات رئيسية. ستكون حصة أوروبا في إعادة الإعمار أصغر كثيرا، ولكنها ستكون راضية رغم ذلك. وسوف تلتزم الصين الصمت مع استمرار إمدادات النفط الخام الرخيص أو الرخيص نسبيا، وسوف تتلقى روسيا بعض التعويضات في صفقات مثل استبعاد إيران من استغلال الغاز في بحر قزوين. ويمكن لدول الخليج الفارسي أن تتنفس الصعداء، مع إزالة دولة تهديدية ومخربة مجاورة لها".

وبحسب الموقع، "النظام الإيراني يتخلى عن سوريا، بناء على تعليمات روسية. وحزب الله يغادر سوريا، بناء على أوامر إيرانية. وبشار الأسد يترك السلطة في سوريا، بناء على أوامر روسية وبموافقة إيرانية. والعراق يمنع الفصائل التابعة لإيران من الذهاب إلى سوريا بما يتفق مع مصالحه وبموافقة أميركية. وتركيا تقدم للمتمردين السوريين الدعم اللوجستي والسياسي بالتنسيق مع واشنطن. وإسرائيل تبقى بعيدة عن الأحداث في سوريا مما يعطي واشنطن ضمانات. والطيران الروسي يفشل في قصف المتمردين المتقدمين كما اتفق مع الولايات المتحدة. قد يكون هناك تبادل إطلاق نار آخر بين إسرائيل والنظام الإيراني، وقد تستفز إسرائيل إيران لإطلاق الصواريخ، مما يعطي الانطباع بأنها كانت على وشك ضرب منشآتها النووية. سوف يستهدف "الهجوم المضاد الوقائي" الإسرائيلي المواقع النووية والباليستية والمواقع الرئيسية للحرس الثوري".

وتابع الموقع، "إن مخزون إيران من الصواريخ تحت الأرض سوف يصبح عديم الفائدة، وقد يتم قصف مداخل الأنفاق وإغلاقها، وقد تضرب إسرائيل أهدافاً سياسية مهمة مثل مجمع المرشد الأعلى أو مخبأه، الذي كثيراً ما نراه في صور اجتماعاته مع الزعماء الزائرين. إن الضربات ستسبقها تحذيرات لسببين: لإعطاء الناس العاملين في المواقع الوقت الكافي للمغادرة وتجنب المذبحة، ولإعلام الناس بأن النظام سوف يتعرض للضرب، وربما لتشجيع الاحتجاجات. وإذا اندلعت الاحتجاجات، فسوف يضطر الحرس الثوري وفصائله إلى التوفيق بين القمع الوحشي واحتمال الانشقاق، وسوف تكتسب الانشقاقات على كافة المستويات زخماً، مما يحسم مصير النظام".