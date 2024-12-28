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عددهم كبير جدّاً... معتقلون لا يزال مصيرهم مجهولاً في سجون الأسد

Lebanon 24
28-12-2024 | 08:12
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أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت أن هناك ما لا يقل عن 112 ألفا و414 شخصا لا يزالون مختفين قسراً على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة.

وقدرت الشبكة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عدد المُفرج عنهم بعد فتح السجون، بنحو 24 ألفا و200 شخص، لافتة إلى أن قاعدة بياناتها حتى آب الماضي تشير إلى أنَّ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ أكثر من 136 ألف شخص.
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وأعلنت الشبكة عن اكتشاف مقابر جماعية خلال الأسابيع الأخيرة، لافتة إلى أنه تم "الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون، ما يؤكد الجرائم الممنهجة التي ارتكبها نظام بشار الأسد".

ودعت الشَّبكة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا. (العربية)
 
 
 
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