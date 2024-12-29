"وثيقة محيرة" تتحدث عن اختفاء عشرات آلاف السجناء من "صيدنايا"

Advertisement

كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن "وثيقة محيرة" تتباين فيها أعداد السجناء المحرريين من سجن صيدنايا وبين المدرجين على لوائح الإطعام بحوالي 130 ألف شخص حتى 30 أيلول الماضي.وذكرت إدارة العمليات العسكرية في قناتها على "تلغرام" أن الرقم المدرج على قوائم الإطعام كان 130.720 معتقلا في 30 أيلول 2024.وأشارت إلى أن هذا الرقم كان مدرجا على الإطعام قبل 68 يوما فقط على فتح السجن وتحرير الموقوفين.وأضافت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن "عدد المحررين لا يتجاوز 1000" متسائلة "أين ذهب 130 ألف (فقط في هذا السجن وحده) خلال 68 يوم؟".وفي بيان لها يوم أمس السبت، قدّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عدد الأشخاص الذين لا يزالون مختفين قسرا على يد النظام السوري السابق، على الرغم من الإفراج عن "آلاف المعتقلين" في الأسابيع الأخيرة.وقالت "الشبكة السورية" في بيان إن "هناك ما لا يقل عن 112 ألفا و414 شخصا لا يزالون مختفين قسرا على يد نظام الأسد" على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة".