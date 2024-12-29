Advertisement

عربي-دولي

"وثيقة محيرة" تتحدث عن اختفاء عشرات آلاف السجناء من "صيدنايا"

Lebanon 24
29-12-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1298931-638710905469907167.jpg
Doc-P-1298931-638710905469907167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن "وثيقة محيرة" تتباين فيها أعداد السجناء المحرريين من سجن صيدنايا وبين المدرجين على لوائح الإطعام بحوالي 130 ألف شخص حتى 30 أيلول الماضي.

وذكرت إدارة العمليات العسكرية في قناتها على "تلغرام" أن الرقم المدرج على قوائم الإطعام كان 130.720 معتقلا في 30 أيلول 2024.
Advertisement

وأشارت إلى أن هذا الرقم كان مدرجا على الإطعام قبل 68 يوما فقط على فتح السجن وتحرير الموقوفين.

وأضافت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن "عدد المحررين لا يتجاوز 1000" متسائلة "أين ذهب 130 ألف (فقط في هذا السجن وحده) خلال 68 يوم؟".

وفي بيان لها يوم أمس السبت، قدّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عدد الأشخاص الذين لا يزالون مختفين قسرا على يد النظام السوري السابق، على الرغم من الإفراج عن "آلاف المعتقلين" في الأسابيع الأخيرة.

وقالت "الشبكة السورية" في بيان إن "هناك ما لا يقل عن 112 ألفا و414 شخصا لا يزالون مختفين قسرا على يد نظام الأسد" على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-12-29
13:20 | 2024-12-29
13:06 | 2024-12-29
13:00 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24