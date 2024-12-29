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عربي-دولي

قتلى بانفجار في أكاديمية الشرطة في القاهرة.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
29-12-2024 | 23:10
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان ان انفجارا للغاز تسبب في مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، أثناء أعمال صيانة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة مساء أمس الأحد.

وذكر مصدران أمنيان أنه لا توجد شبه جنائية في حادث أكاديمية الشرطة.
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وأضافا أن اثنين آخرين من أفراد الشرطة أصيبا بجروح.(سكاي نيوز)

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