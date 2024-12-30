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عربي-دولي

قرار متشدد جديد لطالبان.. لا نوافذ مطلة على الجيران في أفغانستان

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:28
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في جديد القرارات المتشددة التي أصدرتها حركة طالبان منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان بصيف 2021، منع النوافذ المطلة على الجيران.

فبعد تحريم صوت المرأة في الشوارع والصالات، فضلا عن منع الموسيقى والحفلات، وسفر النساء بلا محرم، ناهيك عن تعليم الفتيات في المعاهد الثانوية والجامعات، أطل "الملا هبة الله أخوند زاده" بأمر جديد.
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إذ أمر زعيم الحركة بإغلاق النوافذ التي تطل على أماكن تجلس فيها النساء الأفغانيات والتوقف عن بنائها.

لا نوافذ
ونشر المتحدث باسم حكومة طالبان، بيانا على منصة إكس قال فيه إن المباني الجديدة يجب ألا تحتوي على نوافذ يمكن من خلالها رؤية "الفناء أو المطبخ أو البئر أو الأماكن الأخرى التي تستخدمها النساء عادة".

كما أضاف في البيان الذي نشرت مقاطع منه باللغات العربية والداري والباشتو أن "رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا".

وسيتعين على مجلس البلدية والخدمات الأخرى ذات الصلة مراقبة مواقع البناء للتأكد من عدم إمكان رؤية منازل الجيران، بحسب النص.
كذلك نص المرسوم أيضا أنه في حال وجود مثل هذه النوافذ المواجهة، فإن أصحاب المنازل مدعوون إلى بناء جدار أو حجب الرؤية، "لتجنب الإزعاج الذي يسببه للجيران".

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين متشددة تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
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