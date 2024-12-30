تونس قد تنهي عام 2024 بنسبة نمو عند 1.6%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، أنه من المتوقع أن تنهي تونس عام 2024 بنسبة نمو اقتصادي في حدود 1.6%.



وقال الوزير عبد الحفيظ، في تصريح لإذاعة تونسية محلية خاصة، إن هذه النسبة تُعدّ "جيّدة مقارنة بالمعوقات التي شهدتها البلاد". (سكاي نيوز)