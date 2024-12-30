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عربي-دولي

مدير منظمة الصحة العالمية يحمل تل أبيب مسؤولية قصف مطار صنعاء

Lebanon 24
30-12-2024 | 16:10
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حمّل مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تل أبيب المسؤولية الكاملة عن قصف مطار صنعاء الدولي في اليمن، موضحًا أنه وزملاءه في الأمم المتحدة "نجوا من الموت بأعجوبة".

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ووصف المشهد في المطار أثناء الهجوم، بأنه "فوضوي للغاية"، قائلا: "أثناء انتظارنا للصعود على متن رحلتنا في صنعاء، تعرض المطار لضربة جوية إسرائيلية، وقد تسبب هذا الهجوم في حدوث وفيات وإصابات وذعر وفوضى ودمار لا لزوم لها"، مضيفاً "كان بمثابة تذكير آخر بالتهديد المتزايد الذي يواجه المدنيين وعمال الإغاثة والعاملين بمجال الصحة في مناطق الحرب حول العالم". (روسيا اليوم) 
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