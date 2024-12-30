مدير منظمة الصحة العالمية يحمل تل أبيب مسؤولية قصف مطار صنعاء

Advertisement

ووصف المشهد في المطار أثناء الهجوم، بأنه "فوضوي للغاية"، قائلا: "أثناء انتظارنا للصعود على متن رحلتنا في صنعاء، تعرض المطار لضربة جوية إسرائيلية، وقد تسبب هذا الهجوم في حدوث وفيات وإصابات وذعر وفوضى ودمار لا لزوم لها"، مضيفاً "كان بمثابة تذكير آخر بالتهديد المتزايد الذي يواجه المدنيين وعمال الإغاثة والعاملين بمجال الصحة في مناطق الحرب حول العالم". (روسيا اليوم)