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عربي-دولي

استشهاد شخصين أثناء نهب قافلة مساعدات في غزّة

Lebanon 24
30-12-2024 | 18:22
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استشهد شخصان في قطاع غزة حيث الوضع الإنساني حرج بعد أكثر من عام من الحرب، خلال عملية نهب مسلح لقافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إن "تحرّكاً منسقاً لإدخال 40 شاحنة نيابة عن الشركاء في المجال الإنساني تعرض لنهب مسلح وعنيف أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين".
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وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "على مدى أكثر من أسبوعين، شهد جلّ عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر جنوب ووسط غزة أعمال عنف ونهب ووفيات مأسوية بسبب الهجمات، وغياب الأمن على طول الطرق التي تستخدمها القوافل".
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