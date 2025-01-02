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عربي-دولي

"FBI" يؤكد: هجوم نيو أورليانز عمل إرهابي متعمد!

Lebanon 24
02-01-2025 | 13:07
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن "هجوم نيو أورليانز كان عملاً إرهابيًا متعمدًا وخبيثًا"، مؤكدًا أن "التحقيقات تتجاوز ولاية لويزيانا".

وأفاد المكتب بأن "منفذ هجوم نيو أورليانز تصرف منفردا على الأغلب"، لافتا إلى أنهم "فحصوا كاميرات مراقبة و400 معلومة عن الهجوم".
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كما قال مكتب التحقيقات إنه لا دليل حتى الآن على وجود شركاء لمنفذ هجوم نيو أورليانز.

وفي هذا السياق، كشف حاكم لويزيانا أن 1000 من عناصر إنفاذ القانون يحققون في هجوم نيو أورليانز.

أضاف أنه تم "فحص آلاف الوثائق والفيديوهات ذات الصلة بالهجوم"، مؤكدا أنه "تم تعزيز تأمين نيو أورليانز قبل بدء دوري الجامعات".

وأوضح حاكم لويزيانا أن كل وكالات الولاية تساعد على تعزيز تأمين نيو أورليانز. (العربية) 
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