القتال في غزة متواصل... قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على القطاع

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 18 فلسطينيا، بينهم أربع نساء وخمسة أطفال، في سلسلة غارات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على مخيمي المغازي والنصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة، فيما استشهد أربعة أشخاص في قصف استهدف منزلا غرب دير البلح.ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن مصادر قولها إنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الضحايا في القطاع منذ صباح الخميس إلى نحو تسعين قتيلا.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح في قصف للطيران الإسرائيلي على منازل وسط غزة.وأكد مسؤول فلسطيني مطلع، مساء يوم الخميس، أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل لا تزال مستمرة، رغم العثرات الناتجة عن الشروط الجديدة التي طرحها الجانب الإسرائيلي.وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إن الاتفاق كان قريبا خلال المفاوضات، إلا أن إسرائيل أضافت "شرطين جديدين" وهما إدراج 12 جنديا لا تنطبق عليهم شروط المرحلة الأولى، وتقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء المحتجزين لدى حماس في غزة.وأوضح المسؤول أن حماس أبدت استعدادها لمناقشة الشرط الأول بإدراج 12 جندي "بثمن خاص"، بينما رفضت الشرط الثاني بسبب الظروف الميدانية حيث تحتاج إلى وقف الهجمات لإعداد قائمة الأسماء.وتقول وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 45500 فلسطينيا في الحرب على القطاع.ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمرت الحرب معظم القطاع الساحلي الصغير.واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة. (سكاي نيوز)