مبلغ طائل.. ألمانيا تبحث عن "العملة المختفية"

كشف البنك المركزي الألماني عن وجود نحو 12 مليار مارك ألماني (ما يعادل 6.24 مليار يورو) لم يتم تبديلها بعد، رغم مرور نحو 23 عاماً على اعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في دول التكتل.

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الاستبدالات تتواصل

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الألماني، شهد عام 2024 تبديل نحو 53 مليون مارك ألماني، التي تساوي نحو 27 مليون يورو.

ويعكس هذا الرقم تراجعاً طفيفاً مقارنةً بالعام السابق (2023)، الذي شهد استبدال 58 مليون مارك ألماني.

ولا يزال بإمكان المواطنين في ألمانيا وبعض الدول الأخرى، مثل النمسا وأيرلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، تبديل العملة القديمة باليورو، إذ تواصل هذه الدول منح الفرصة لتبديل العملة بعد مرور نحو ربع قرن على تطبيق اليورو بشكل رسمي.

أين ذهب المارك؟

يستمر بعض الأفراد في جمع العملات القديمة لأغراض تذكارية أو بصفتها مقتنيات نادرة يمكن الاستثمار فيها.

وقد وردت تقارير في العام الماضي عن اكتشافات كبيرة، مثل حالة عائلة عثرت على علبة تحتوي على 250 ورقة نقدية من المارك الألماني في حديقتها، وهو اكتشاف يعادل نحو 4600 يورو.

ويعتقد البنك المركزي أن بعض الأوراق النقدية قد تكون في الخارج، إذ كانت العملة تُستخدم بشكل واسع أيضاً خارج ألمانيا. (بلينكس - afp)