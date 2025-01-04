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للسوريين الراغبين في العودة من مصر إلى سوريا.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
04-01-2025 | 08:30
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أرسلت السفارة السورية في القاهرة رسالة جديدة، اليوم السبت، إلى السوريين المقيمين في مصر، تعرض فيها تقديم خدمات مجانية للراغبين في العودة إلى سوريا، تشمل تذاكر المرور وتجديد جوازات السفر.

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وفي بيان لها ذكرت السفارة، أنه "تنفيذا لتوجيه وزير الخارجية والمغتربين ستقوم السفارة بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجانا، بالاضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة وبمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا".

ونوهت السفارة بأن "التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، موضحة أنها مستمرة في تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات لحين صدور تعليمات جديدة بشأنها". (روسيا اليوم) 

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