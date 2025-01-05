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تحدّث عن لبنان ويُشبه قائد الحرس الثوريّ.. رجل إيرانيّ "غامض" أثار جدلاً في سوريا شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
05-01-2025 | 08:57
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أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلا إيرانيا مقعدا بالقرب من مطار حميميم العسكري في اللاذقية، جدلا واسعا.

وفي الفيديو، ظهر الرجل الذي لم يكشف عن هويته أو سبب وجوده في سوريا، وهو يتحدث بكلمات غير مفهومة عن إيران ولبنان وسوريا وإسرائيل وروسيا.

وقال الرجل الإيراني وهو يحاول الحديث بصعوبة باللغة العربية إنه ينتظر منذ 20 يوما بالقرب من المطار في محاولة لمغادرة سوريا والعودة إلى بلاده دون جدوى.

وتساءل ناشطون سوريون عن سبب ترك الرجل وحيدا على كرسيه المتحرك بعد سقوط نظام بشار الأسد، بينما شكك آخرون في هويته وطالبوا باعتقاله، معتبرين أنه قد يكون مدعيا للشلل وينتمي إلى القوات الإيرانية التي كانت في سوريا.
 
كما أثار الشبه الكبير بينه وبين قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، العديد من التساؤلات بين الناشطين حول هوية الرجل "الغامض"، قبل أن يظهر سلامي في إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني في طهران. (سكاي نيوز)
 
 
 
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