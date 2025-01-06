بعد خسارة سوريا.. هذه استراتيجية إيران الجديدة

رأى معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الروسي أن إيران ستواصل في عام 2025 تكثيف جهودها لتعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين غير الغربيين، ولا سيما روسيا والصين.وفي تقرير للمعهد، جاء أن طهران، تحت وطأة العقوبات المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية، ستعمل على توسيع تعاونها الاقتصادي والسياسي مع هؤلاء الشركاء، مع تعزيز حضورها في المنظمات الدولية.وأضاف التقرير أن إيران ستُبقي على أولوياتها السياسية في إطار التحالفات الدولية، مثل مجموعة "بريكس+" ومنظمة شانغهاي للتعاون، مما يعكس نهجًا واضحًا في تعزيز التعاون بعيدًا عن التأثير الغربي.

ووافق زعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 26 كانون الاول 2024 على قرار منح إيران وضع مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. كما أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي في اليوم نفسه أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور موسكو في 17 كانون الثاني، وسيوقع بيزشكيان خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.وسبق أن توصلت روسيا وإيران إلى اتفاق شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، يهدف إلى أن يحل محل الاتفاقية المعمول بها حاليا بين البلدين على أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون، الموقعة في موسكو في عام 2001. (روسيا اليوم)