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عربي-دولي

"في ليلة واحدة".. أردوغان يهدد بشن عملية جديدة داخل سوريا!

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:31
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أنّه "لا يمكننا أن نسمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتمّ تقسيم سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر، سنتخذ سريعا الإجراءات اللازمة".
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كما أشار إلى أن نهاية المسلحين الأكراد في سوريا تقترب وإنه "لا مجال للإرهاب في مستقبل سوريا"، مهدداً بشن عملية جديدة عبر الحدود داخل سوريا ضد الفصائل المسلحة الكردية إذا شعرت تركيا بتهديد.

وأضاف: "لا مكان للإرهاب، ومن يدعمون الإرهابيين سيدفنون مع أسلحتهم".
تابع: "في حال تحدد الخطر، يمكننا التدخل بشكل مفاجئ، في ليلة واحدة، لدينا القدرة على ذلك". (سكاي نيوز) 
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