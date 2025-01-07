3 شهداء بنيران إسرائيلية بالضفة الغربية.. واشتباكات في طوباس

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استشهد 3 شبان بنيران الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، في وقت تواصلت به الاقتحامات واعتداءات المستوطنين، وخاض المقاومون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في طوباس.وذكرت مصادر محلية للجزيرة أن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي على بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة.وأضافت المصادر أن طائرة حربية استهدف أكثر من موقع في البلدة التي تشهد عملية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي وتشمل بالإضافة إلى بلدة طمون مخيم الفارعة في طوباس.وكان جيش الإسرائيلي أعلن في بيان أن طائراته الحربية أغارت على خلية لمن وصفهم بـ"المسلحين" في بلدة طمون.كما قالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية دهمت منازل وألحقت أضرارا بالبنية التحتية في طمون ومخيم الفارعة خلال اقتحامهما.وقالت سرايا القدس-طوباس إن مقاتليها في سرية طمون يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المقتحمة بمحاور القتال في البلدة، مؤكدين إمطار الاحتلال وآلياته بالرصاص والعبوات الناسفة، محققين إصابات مباشرة.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من المنازل، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيّرة في عموم أجواء طوباس.