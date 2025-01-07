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عربي-دولي

"ما نزال في مرحلة اللا دولة".. زعيم الدروز في سوريا يكشف موعد تسليم "السلاح"

Lebanon 24
07-01-2025 | 11:44
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كشف زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، اليوم الثلاثاء أنّه "نحن أول من سيلتزم بتسليم السلاح للجيش السوري، وما زلنا نعمل لنصل إلى هذه المرحلة، ما نزال في بداية الطريق".
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تابع خلال مقابلة له عبر "سكاي نيوز"، أنّ "آمالنا هو هذا السلاح الموجود بين شبابنا مبدئيا، لأننا ما نزال في مرحلة اللا دولة ومرحلة ليس فيها استقرار".

وأوضح: "تعاملنا بكل مصداقية وشفافية مع الإدارة الجديدة، ونتمنى أن يتم التعامل معنا بنفس الأمر.. ويجب تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة لبدء العمل الصحيح، وهو بناء الدولة".

أما فيما يخض التواصل مع الادارة السورية الجديدة، قال الهجري: "التواصل بدأ منذ سقوط النظام وبشكل شفاف.. نعتبر اللقاءات السابقة إيجابية كثيرا، والكلام كله يخص تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح حتى نصل للمرحلة المقبلة وهي بناء الدولة السورية".

تابع: "خلال السنوات الماضية، حرصنا قدر الإمكان على تسيير أمورنا بشكل آمن.. وكنا نعتبر أنفسنا ضامنا للاستقرار والأمن، وكنا نستخدم الهدوء والحكمة لتفادي الخسائر".

وردا على سؤال عما إذا كانت طائفة الموحدين الدروز ستشارك في الحوار الوطني، قال الهجري: "طبعا، سنكون أول المشاركين في الحوار الوطني، الذي يجب أن يكون مبنيا على أساس التشاركية السورية ومن خلال المختصين"، مشددا على رفض "سياسية الأمر الواقع"، واحترام "الحوار والتعاون".

أضاف: "من الضروري أن يكون الحوار شاملا لكل الأطياف في سوريا.. يجب تفادي الأخطاء والبناء مرة واحدة وليس إعادة البناء عدة مرات، وهذا ما نحاول الوصول إليه".

وفيما يخص الفصائل، كشف زعيم طائفة الموحدين الدروز: "قانونيا نعتبر الأمر إرهابا ونحن ملتزمون بالقوانين الدولية.. لذلك وجهنا الشباب في الفصائل ليكونوا كتلة واحدة ويكونوا نواة للجيش السوري".

وتابع: "نحتاج لضبط السلاح في المستقبل بالمحافظة.. لم يعد لزاما أن نرى السلاح في الشارع وهذه المظاهر يجب تجاوزها". (سكاي نيوز) 
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