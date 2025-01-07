ماذا قال ترامب عن روسيا؟

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وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بمنتجعه في ولاية فلوريدا، عبّر ترامب عن أسفه لأنه لن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تنصيبه.وحمّل ترامب الرئيس جو بايدن مسؤولية تغيير الموقف الأميركي بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو.وقال ترامب: "جزء كبير من المشكلة هو أن روسيا، لسنوات عديدة وقبل وقت طويل من بوتين، قالت لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يتدخل في أوكرانيا. أصبح الأمر محفورا في الصخر".