داخل مبنى منعزل.. ضباط الأسد تحت "الإقامة الجبرية" في موسكو

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كشفت مصادر سورية لإرم نيوز أن معظم المسؤولين والضباط العسكريين والأمنيين الكبار في نظام بشار الأسد الذين هربوا إلى روسيا، وجدوا أنفسهم وعائلاتهم فيما يشبه "الإقامة الجبرية" في مبنى منعزل بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث يُمنع عليهم الخروج من هذا المبنى.وأوضحت المصادر أن السلطات الروسية وضعت هؤلاء المسؤولين السابقين في مبنى منعزل كان مقراً للمحاربين القدماء في ضواحي موسكو، وتقدم لهم احتياجاتهم من الغذاء، دون أن يتمكنوا من الخروج لممارسة أي نشاط خارج المبنى، بسبب ما تقول إنه "عدم امتلاكهم إقامات في روسيا".وذكرت المصادر، وهي من أقارب بعض المسؤولين الفارين إلى روسيا، أن كلاً من وزير الدفاع في النظام السابق علي محمود عباس، ورئيس هيئة الأركان عبد الكريم محمود، ورئيس المخابرات العامة حسام لوقا، ورئيس مكتب الأمن الوطني كفاح ملحم، وقائد (الفرقة 25) سهيل الحسن، وغيرهم من المسؤولين العسكريين والأمنيين، نُقلوا جميعاً إلى مبنى للمحاربين القدماء، خصصته لهم السلطات الروسية. (ارم نيوز)