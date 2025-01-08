Advertisement

عربي-دولي

داخل مبنى منعزل.. ضباط الأسد تحت "الإقامة الجبرية" في موسكو

Lebanon 24
08-01-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1303019-638719464702988887.png
Doc-P-1303019-638719464702988887.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر سورية لإرم نيوز أن معظم المسؤولين والضباط العسكريين والأمنيين الكبار في نظام بشار الأسد  الذين هربوا إلى روسيا، وجدوا أنفسهم وعائلاتهم فيما يشبه "الإقامة الجبرية" في مبنى منعزل بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث يُمنع عليهم الخروج من هذا المبنى.
Advertisement

وأوضحت المصادر أن السلطات الروسية وضعت هؤلاء المسؤولين السابقين في مبنى منعزل كان مقراً للمحاربين القدماء في ضواحي موسكو، وتقدم لهم احتياجاتهم من الغذاء، دون أن يتمكنوا من الخروج لممارسة أي نشاط خارج المبنى، بسبب ما تقول إنه "عدم امتلاكهم إقامات في روسيا".

وذكرت المصادر، وهي من أقارب بعض المسؤولين الفارين إلى روسيا، أن كلاً من وزير الدفاع في النظام السابق علي محمود عباس، ورئيس هيئة الأركان عبد الكريم محمود، ورئيس المخابرات العامة حسام لوقا، ورئيس مكتب الأمن الوطني كفاح ملحم، وقائد (الفرقة 25) سهيل الحسن، وغيرهم من المسؤولين العسكريين والأمنيين، نُقلوا جميعاً إلى مبنى للمحاربين القدماء، خصصته لهم السلطات الروسية. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:45 | 2025-01-08
13:29 | 2025-01-08
13:20 | 2025-01-08
13:00 | 2025-01-08
12:38 | 2025-01-08
12:21 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24