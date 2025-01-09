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في غزة.. استشهاد 70 شخصاً خلال 24 ساعة

Lebanon 24
09-01-2025 | 06:16
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس أن 70 فلسطينياً استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة القتلى الإجمالية إلى 46006 شهيدا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة قبل ستة عشر شهراً.
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وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة" وصل منها للمستشفيات 70 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة القصف الإسرائيلي ارتفعت إلى 46006 قتيلاً و109378 مصاباً منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.

وكان الدفاع المدني في غزة قد أفاد في وقت سابق من الخميس أن 12 فلسطينياً، بينهم ثلاث طفلات شقيقات، قتلوا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات في وسطه.

وقال الدفاع المدني إن رجلاً "وبناته الأطفال الثلاث، وعدداً من المصابين" سقطوا في "غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم الخميس استهدفت منزل المواطن محمد أبو خروف في مخيم النصيرات".

من جهة أخرى، أكد الدفاع المدني سقوط ثمانية قتلى و"عدد كبير من المصابين من المدنيين" إثر "غارة جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل بجانب مدرسة لإيواء النازحين في بلدة جباليا" في شمال قطاع غزة. وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع لوجود عدد من "الحالات الخطرة والحرجة" مؤكداً أن "عدداً من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض". (العربية)
 
 
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