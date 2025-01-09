تحذير أميركي: داعش يعود

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قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية المنتهية ولايته ويليام بيرنز إن الوكالة "قلقة للغاية بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم داعش"، وخاصة فرعه المتمركز في أفغانستان الذي يُعرف بـ"ولاية خراسان".وأضاف بيرنز، للإذاعة الأمريكية العامة، الخميس، بعد أكثر من أسبوع بقليل من مقتل 14 شخصا في مدينة نيوأورليانز، وهو الفعل الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه مستوحى من "داعش": "يمكننا أن نرى المؤامرات الخارجية التي ينخرط فيها هذا الفرع بالذات".وذكر عن شمس الدين جبار المشتبه به في الهجوم الذي شهدته نيو أورليانز، ليلة رأس السنة: "أعتقد أنها قصة معقدة في حالة هذا الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، من العديد من الإخفاقات الأخرى في حياته، على ما يبدو، لذلك من الصعب دائمًا فهم كيف يتم إلهام الناس".