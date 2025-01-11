Advertisement

عربي-دولي

بعد توليه الحكم في سوريا.. تقرير يكشف الوجهة الخارجية الاولى للشرع

Lebanon 24
11-01-2025 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1304440-638721829027759830.jpg
Doc-P-1304440-638721829027759830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية تقارير تفيد بأن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيقوم بأول زيارة خارجية له إلى تركيا في الفترة المقبلة.

وحتى اللحظة لم تعلق تركيا ولا سوريا على أنباء الزيارة.
Advertisement

وبحسب الصحيفة فإن الشرع سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة العديد من الملفات ومن بينها ملف "قوات سوريا الديمقراطية".

وتعهد أردوغان بمساعدة الإدارة السورية الجديدة في تشكيل هيكل دولة ودستور جديد بينما تتطلع البلاد إلى إعادة البناء بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.
وهدد الرئيس التركي بشن عملية جديدة عبر الحدود داخل سوريا ضد الفصائل المسلحة الكردية إذا شعرت تركيا بتهديد.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أوائل المسؤولين الذين زاروا سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2025-01-11
02:09 | 2025-01-11
02:09 | 2025-01-11
02:08 | 2025-01-11
01:55 | 2025-01-11
01:41 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24