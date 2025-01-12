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عربي-دولي
"بعد تراجع شعبيته إلى أدنى مستوى".. هل اقتربت ساعة رحيل ماكرون من قصر الإليزيه؟
Lebanon 24
12-01-2025
|
11:29
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أظهر استطلاع للرأي تراجع نسبة تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أعوام.
واستمر معدل تأييد ماكرون في التراجع ووصل إلى أدنى مستوى بحسب ما أظهره استطلاع للرأي أجراه معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "لا تريبون ديمانش".
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وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الاستطلاع أظهر تراجع شعبية ماكرون بنقطتين مقارنة بشهر نوفمبر الذي سجل 21%، حيث أوشكت من أدنى مستوى لها الذي كانت قد سجلته في ديسمبر من عام 2018 بواقع 20%.
وانخفض تصنيف الرئيس بواقع 12 نقطة قبل أن يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الماضي، والتي نتج عنها جمعية وطنية منقسمة بشدة وأدت إلى حالة من الجمود السياسي بشأن ميزانية العام الجاري.
ويواجه ماكرون انتقادات شعبية لتردي الاقتصاد وضعف الأداء الحكومي في القضاء على البطالة وحل المشكلات المجتمعية. (روسيا اليوم)
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