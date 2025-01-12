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عربي-دولي

نائب ترامب يُعلن عن موعد مرجّح لاتفاق غزة

Lebanon 24
12-01-2025 | 17:53
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قال نائب الرئيس الأميركي المنتخب جي دي فانس، إنه يعتقد أن اتفاقا لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين من جانب حركة حماس في غزة قد يتم التوصل إليه قبل أن يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
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وأضاف فانس في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي": "نحن متفائلون أنه سيكون هناك اتفاق يتم التوصل إليه في نهاية إدارة بايدن، ربما في اليومين الأخيرين".

ولفت إلى إن "عواقب عدم الإفراج عن الرهائن قبل 20 كانون الثاني قد تشمل تمكين إسرائيل من القضاء على الكتائب الأخيرة من حماس وقيادتها، إلى جانب فرض عقوبات شديدة للغاية على الأفراد الداعمين للجماعات الإرهابية في المنطقة".
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