نائب ترامب يُعلن عن موعد مرجّح لاتفاق غزة

Advertisement

وأضاف فانس في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي": "نحن متفائلون أنه سيكون هناك اتفاق يتم التوصل إليه في نهاية إدارة بايدن، ربما في اليومين الأخيرين".ولفت إلى إن "عواقب عدم الإفراج عن الرهائن قبل 20 كانون الثاني قد تشمل تمكين إسرائيل من القضاء على الكتائب الأخيرة من حماس وقيادتها، إلى جانب فرض عقوبات شديدة للغاية على الأفراد الداعمين للجماعات الإرهابية في المنطقة".