الحرائق أودت بحياة 24 شخصا.. بايدن: إعادة إعمار لوس أنجلوس يكلف عشرات مليارات الدولارات

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رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ إعادة الإعمار في لوس أنجلوس بعد الأضرار الجسيمة الناجمة عن حرائق الغابات المستعرة منذ الأسبوع الماضي في المدينة الكبيرة ستتطلّب "عشرات مليارات الدولارات".وقال الرئيس المنتهية ولايته إنّ "إعادة لوس أنجلوس إلى ما كانت عليه ستكلّف عشرات مليارات الدولارات"، وذلك في الوقت الذي تستعدّ فيه كبرى مدن ولاية كاليفورنيا لعودة الرياح العاتية ممّا يهدّد بتأجيج حرائق الغابات التي أوقعت 24 قتيلا على الأقل.ارتفاع عدد القتلىالى ذلك واصل عناصر الإطفاء في لوس أنجلوس مكافحة حرائق الغابات الهائلة المستعرة في المدينة الأميركية والتي أودت بحياة 24 شخصا على الأقل، فيما حذّر مسؤولون من رياح مقبلة قد تؤدي إلى تأجيج النيران.وتجتاح الحرائق ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة لليوم السابع على التوالي، حيث تحوّلت تجمّعات سكنية بأكملها إلى مجرّد ركام محترق ما أدّى إلى تشريد الآلاف.وحدّت جهود الإطفاء الضخمة من انتشار حريق باليسيدس الذي يقترب من حي برينتوود الراقي ووادي سان فرناندو المكتظ بالسكان.لكن يتوقع أن يتدهور الوضع بشكل أكبر مع ظروف تشكل تهديدا للأرواح في ظل اشتداد حدة الحرائق.وقالت الخبيرة لدى "الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية" روز شونفيلد إن رياحا تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة تعني أنه سيتم الإعلان عن "وضع خطير بشكل خاص" اعتبارا من صباح الثلاثاء.ويمكن لهبات الرياح هذه أن تؤجج الحرائق وتؤدي إلى انتقال الجمر من المناطق المحترقة حاليا إلى مناطق جديدة، وفق تحذيرات عناصر الإطفاء.وقال قائد قسم الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون إن الجهاز حصل على إمدادات تشمل عشرات شاحنات ضخ المياه الجديدة وعناصر إطفاء من مناطق بعيدة، مشيرا إلى أنه على استعداد لمواجهة التهديد الجديد.(العربية)