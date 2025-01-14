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بعد استمرار النيران.. ترامب يزور كاليفورنيا لتقييم أضرار الحرائق

Lebanon 24
14-01-2025 | 04:07
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قال مصدر مطلع، أمس الاثنين، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعتزم زيارة كاليفورنيا بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة لتقييم أضرار حرائق الغابات والاحتياجات الطارئة، وقد تكون الزيارة نهاية الأسبوع المقبل.
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وأضاف المصدر، "بالنسبة إلى كاليفورنيا ينوي الرئيس المنتخب ترامب زيارتها ولكن لم يحدد الوقت". ومن المقرر تنصيب ترامب الاثنين المقبل 20 كانون الثاني.
وكان ترامب اتهم المسؤولين في كاليفورنيا بعدم الكفاءة رغم عملية إخماد النيران التي لم تهدأ على مدار 24 ساعة منذ اندلع الحريق.

وأعلن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أمس الاثنين، أن إعادة الإعمار في لوس أنجلوس بعد الأضرار الجسيمة الناجمة عن حرائق الغابات المستعرة منذ الأسبوع الماضي في المدينة الكبيرة ستتطلب "عشرات مليارات الدولارات".

وقال بايدن إن "إعادة لوس أنجلوس إلى ما كانت عليه ستكلف عشرات مليارات الدولارات"، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه كبرى مدن ولاية كاليفورنيا لعودة الرياح العاتية مما يهدد بتأجيج حرائق الغابات التي أوقعت 24 قتيلاً في الأقل.
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