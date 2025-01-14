Advertisement

عربي-دولي

لافروف: ترامب أول من يعترف بكذب "الناتو" بشأن التوسع شرقا

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1305905-638724564875653809.jpg
Doc-P-1305905-638724564875653809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أصبح أول سياسي غربي يعترف صراحة أن حلف "الناتو" كذب على روسيا بشأن قضية عدم التوسع شرقا.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي يلخص نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2024، حيث تابع: "لقد ذكر الرئيس ترامب نفسه، في مقابلته الطويلة، الأسباب الجذرية للصراع في الجزء الذي يتعلق بمشاركة نظام كييف في حلف (الناتو)، بعكس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاتفاقيات والعلاقات السوفيتية ثم الروسية الأميركية، وفي إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تم الاتفاق بشكل مباشر على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرؤساء، بما في ذلك الرئيس أوباما عام 2010، على أنه (لا يجوز لأي دولة أو منظمة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تدعي الهيمنة، ولا يجوز لأي دولة أن تعزز أمنها على حساب أمن الآخرين)".
Advertisement

وأضاف لافروف أن حلف "الناتو" يفعل بالضبط ما وعد بعدم القيام به، واختتم الوزير حديثه قائلا: "لقد قال ترامب هذا. وللمرة الأولى، ليس فقط من زعيم أميركي، بل من أي زعيم غربي، كانت هناك اعترافات صادقة بأن أعضاء (الناتو) كذبوا عندما وقعوا على عدد من الوثائق سواء من جانبنا أو في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-01-14
08:22 | 2025-01-14
08:17 | 2025-01-14
08:00 | 2025-01-14
07:58 | 2025-01-14
07:27 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24