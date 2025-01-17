"الجنائية الدولية": إسرائيل لم تبذل أي جهد للتحقيق في جرائم حرب غزة

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دافع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات بنفسها.وتمسك خان بقراره المتعلق بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، رغم تصويت مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على ذلك، فيما وصفه بأنه خطوة "مرفوضة ومؤسفة".وقال خان، إن الجنائية الدولية هي "محكمة الملاذ الأخير... في وقت نتحدث فيه هنا، لم نر أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني".وأضاف في المقابلة التي أجريت معه الخميس، بعد يوم من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة: "يمكن أن يتغير هذا وأتمنى ذلك"، قائلاً: "لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال".وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جداً، قائلاً: "السؤال هو هل تم الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي لا".وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى "المبادئ التكميلية".