مصر عن اتفاق غزة.. هذا ما قالته

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمقرر بدايته الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش)، غداً الأحد.

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وكشفت في بيان أن المرحلة الأولى من الصفقة تمتد لـ42 يوماً، تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج تل أبيب عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، والتأكيد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث خلال التوقيتات المتفق عليها.غرفة مشتركةكما أكد البيان أن مصر تلتزم بالتنسيق مع الوسطاء (قطر والولايات المتحدة) بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقراً لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.إلى ذلك، أفاد وزير الخارجية المصري أن 50 شاحنة وقود ستدخل غزة فور سريان اتفاق وقف النار.كما ذكرت مصادر "العربية/الحدث"، أن مصر جهزت مسارات آمنة للحركة بمعبر رفح، مشيرة إلى أن مصر تنسق مع الأمم المتحدة لإزالة الألغام بالجانب الفلسطيني لرفح.وتحدثت المصادر عن محاولات مصرية لإعادة فتح معبر رفح قبل نهاية الأسبوع الجاري.كذلك قالت "دخول الفلسطينيين من غزة لمصر سيكون بموافقة أمنية مسبقة".