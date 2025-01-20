مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لبدء مشاريع التعافي بغزة

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دعت مصر الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدات والبدء في مشروعات التعافي المبكر في قطاع غزة، عقب بدء وقف إطلاق النار في القطاع.جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه مساء الأحد، رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان للخارجية المصرية الاثنين.وسلط الوزير المصري خلال اللقاء الضوء على أهمية "التزام أطراف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ببنوده وتنفيذه وفقاً للمراحل والتواريخ المحددة".ودعا الاتحاد الأوروبي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات للقطاع والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار.وفي سياق آخر، تناول الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في كل من سوريا والسودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقي واستعرض أبعاد قضية الأمن المائي المصري، مشدداً على أنها "مسألة لا تهاون فيها"وخلال اللقاء أشاد الوزير المصري، بـ"التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي"،ورحب الوزير المصري بـ"الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، وصرف الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار)”، مؤكدا "التطلع لدعم رئيس المجلس الأوروبي لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو".وتطرق الوزير المصري إلى "التعاون المشترك في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مبرزا "التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي"، وفق البيان المصري. (الاناضول)