بعد كلام ترامب عن عزمه استعادة القناة.. هكذا رد رئيس بنما

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وقال مولينو، في منشور على حسابه في منصة "إكس": "قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك".أضاف أن "قناة بنما ملك لبنما وستظل تحت سيطرتها وبحيادية دائمة".واشار إلى أن بنما أدارت القناة "من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك أميركا".وكان ترامب قد أكد خلال خطاب التنصيب أن الولايات المتحدة "ستستعيد" قناة بنما، مشددا على أن "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل".