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عربي-دولي

بعد كلام ترامب عن عزمه استعادة القناة.. هكذا رد رئيس بنما

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:34
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رد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، يوم الإثنين، على تصريحات نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، والتي تحدث فيها عن نية واشنطن استعادة السيطرة على قناة بنما.
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وقال مولينو، في منشور على حسابه في منصة "إكس": "قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك".

أضاف أن "قناة بنما ملك لبنما وستظل تحت سيطرتها وبحيادية دائمة".

واشار إلى أن بنما أدارت القناة "من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك أميركا".

وكان ترامب قد أكد خلال خطاب التنصيب أن الولايات المتحدة "ستستعيد" قناة بنما، مشددا على أن "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل".
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