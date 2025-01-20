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مقتل ضابط أميركي عند الحدود الكندية

Lebanon 24
20-01-2025 | 23:29
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أفادت السلطات الأميركية بمقتل ضابط دورية حدود أميركي في شمال ولاية فيرمونت قرب الحدود الكندية.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان إن الضابط قتل أثناء أداء واجبه، لكنها لم تكشف عن تفاصيل.
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وأشارت شرطة ولاية فيرمونت إلى أن إطلاق النار وقع بعد ظهر يوم الاثنين على الطريق السريع 91 في كوفنتري، على بعد حوالي 32 كيلومترا من الحدود الكندية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن أحد المشتبه بهم قتل وأصيب مشتبه به ثان وهو قيد الاحتجاز.

وتم إغلاق جزء من الطريق السريع في كلا الاتجاهين لمدة ساعتين تقريبا بعد ذلك أعيد فتح المسار المتجه شمالا بعد الساعة 5 مساء بقليل.
 
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