Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يتكلم عن الملفات العالقة مع مصر.. هل وصلت إلى الحل؟

Lebanon 24
22-01-2025 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1310006-638731723950573617.png
Doc-P-1310006-638731723950573617.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول حدوث تحول كبير في المفاوضات مع مصر حول القضايا العالقة بين البلدين.
 
وجاء هذا النفي بعد تقارير إعلامية أفادت بوصول رئيس الموساد ديدي برنياع ورئيس الشاباك رونين بار إلى القاهرة لإجراء محادثات مع رئيس المخابرات المصرية حول تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
Advertisement

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفي التقارير التي تم بثها خلال الساعات الأخيرة، مشددًا على عدم صحة ما تم تداوله حول تحسن كبير في المفاوضات.

وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن إدارة معبر رفح، حيث سيتم إدارته من قبل السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي ومراقبة من الأمم المتحدة، لكن لم يتم تحديد موعد لفتح المعبر أمام دخول البضائع.

وأشارت التقارير إلى أن خلافًا نشأ خلال الاجتماعات حول محور فيلادلفيا، موضحة أن الخلافات "فنية ولوجستية وسيتم حلها". ومع ذلك، أكد مكتب نتنياهو أن هذه التقارير غير دقيقة، وأنه لا يوجد تحول كبير في المحادثات كما تم الترويج له. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:44 | 2025-01-22
18:07 | 2025-01-22
17:53 | 2025-01-22
16:42 | 2025-01-22
16:37 | 2025-01-22
16:22 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24