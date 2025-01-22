بتهمة جرائم حرب.. مذكرة اعتقال من المحكمة الدولية بحق "مسؤول عربي رفيع"

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وذكر البيان أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 كانون الثاني بحق "المصري" الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبة طرابلس.وتشمل الاتهامات الموجهة له ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ شباط 2015 فصاعدا.ولم يتضح بعد رد "المصري" على الاتهامات.وفي تشرين الاول الماضي، أصدرت الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.وأوضحت المذكرات أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.