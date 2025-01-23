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عربي-دولي

جريمة مروّعة تهزّ العراق.. قتلوها ودفنوها بطريقة تخفي جثتها للأبد (صورة)

Lebanon 24
23-01-2025 | 08:29
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هزت العراق جريمة قتل مروّعة لفتاة، تم دفنها في صبة خرسانية بهدف إخفاء الجريمة للأبد.

وقالت مديرية مكافحة اجرام بغداد في بيان، إن مفارزها تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة، حيث عثرت على جثة فتاة داخل خزان ماء بلاستيكي مغطى بطبقة خرسانية، وملقى في منطقة نائية. 
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وأظهرت صورة نشرتها المديرية الأمنية، هيكلًا خرسانيًّا على شكل خزان، بينما يحاول رجال أمن كسرها للوصول إلى جثة الفتاة التي لم تُكشف هويتها.
 
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وأوضح البيان، أن بلاغًا ورد إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد، لتبدأ التحريات الدقيقة، و"جهود فنية استثنائية"، أسفرت عن تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وضبط المركبة المستخدمة في نقل الجثة.

وأضاف البيان، أن المتهمين اعترفوا صراحة خلال التحقيقات بقتل الفتاة وطمرها داخل خزان ماء، وإخفاء الجثة بصبّة خرسانية لغرض طمس معالم الجريمة.

واختتم البيان بالقول "انتهى الأمر بالجناة خلف قضبان العدالة، لتكتب نهاية لقضية كانت ستظل غامضة لولا الحنكة الأمنية والفنية التي قادت إلى كشف الحقيقة".

 ولم يكشف تفاصيل حول سبب الجريمة وتاريخ وقوعها وعمر الفتاة الضحية، والجهة التي أبلغت عن الجريمة.

وأثارت الجريمة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بمحاسبة الجناة بعقوبات مشددة، ومشاعر حزن لطريقة دفن جثة الفتاة بذلك الشكل. (ارم نيوز)

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