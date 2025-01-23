الضفة الغربية.. المئات يغادرون جنين بسبب العملية الإسرائيلية

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(العربية)

غادر مئات الفلسطينيين مخيّم جنين في شمال الضفة الغربية، الخميس، حسبما أفاد أحد المسؤولين، في اليوم الثالث من عملية عسكرية واسعة النطاق ينفّذها الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل المسلحة، أسفرت عن 12 قتيلاً على الأقل.فبعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ في قطاع غزة، بدأت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "السور الحديدية".وتستخدم إسرائيل جرافات وطائرات ومركبات عسكرية مدرّعة في العملية.وقال محافظ المدينة كمال أبو الرب لوكالة "فرانس برس" إن المئات من سكان المخيّم بدأوا في مغادرة منازلهم بعد "تهديدات" أطلقها الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت بالإخلاء.كذلك، أشار سليم السعدي، العضو في لجنة مخيم جنين ويسكن على طرفه، إلى أن "الجيش أمام منزلي، من الممكن أن يدخلوا في أي لحظة". وقال لوكالة "فرانس برس": "نعم طلبوا من سكان المخيم مغادرته حتى الساعة الخامسة، وهناك المئات من سكان المخيم بدأوا المغادرة".غير أن الجيش الإسرائيلي أفاد وكالة "فرانس برس" بأن "لا علم لنا بأي أوامر إخلاء لسكان جنين حتى الآن".