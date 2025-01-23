ترامب ألغى الحماية الأمنية لبومبيو

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحماية الحكومية الأمنية لوزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو وكبير مساعديه برايان هوك، اللذان واجها تهديدات من إيران منذ اتخاذهما مواقف متشددة إزاء طهران إبان الولاية الأولى لترامب.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن موظف في الكونغرس ومصدر مطلع تأكيدهما، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، حدوث التغيير، لكنهما لم يقدما تفسيراً. وأشارا إلى أن بومبيو وهوك تم إخطارهما بإلغاء الحماية الأربعاء وأنها دخلت حيز التنفيذ في الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن موظف في الكونغرس ومصدر مطلع تأكيدهما، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، حدوث التغيير، لكنهما لم يقدما تفسيراً. وأشارا إلى أن بومبيو وهوك تم إخطارهما بإلغاء الحماية الأربعاء وأنها دخلت حيز التنفيذ في الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم.

وتعد هذه علامة أخرى على أن ترامب يستغرق مجرد أيام في عودته للبيت الأبيض لاستهداف الأشخاص الذي يعتبرهم خصومه.



وألغى ترامب التصريح الأمني وحماية الخدمة السرية لجون بولتون، الذي تمّ فصله من منصب مستشار الأمن القومي لترامب في ولايته الأولى. وألّف بولتون كتاباً لاحقاً حاول البيت الأبيض دون جدوى منع نشره على أساس أنه يفشي معلومات تمس الأمن القومي.



وقال بولتون في بيان إنه محبط لكنه لم يتفاجأ بالقرار.



وبدا ترامب أقل حماساً إزاء بومبيو منذ عدة شهور، وأعلن إنه لن يضطلع بدور في إدارته الجديدة.



ولدى سؤاله عن خطوة إنهاء الحماية الأمنية لبومبيو وهوك، رد ترامب على الصحفيين: "أترغبون في قيام مجموعة أمنية كبيرة بحراسة أشخاص لبقية حياتهم؟ أعني، هناك مخاطر لكل شيء".