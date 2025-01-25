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إقتصاد

هل تتخلص الولايات المتحدة من "البنس"؟

Lebanon 24
25-01-2025 | 07:24
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يبدو أن "البنس" الأميركي سيكون في مرمى نيران الوزارة الجديدة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، حيث تتبع تكتيكا جديدا لخفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ونشرت وزارة الكفاءة الحكومية على حسابها في منصة إكس، مؤخرا، أن تكلفة صك عملة "البنس" المعدنية، أكثر من 3 سنتات، مضيفة أن دافعي الضرائب في أميركا تكلفوا أكثر من 179 مليون دولار لصك البنس في السنة المالية 2023، حيث أنتجت دار سك العملة أكثر من 4.5 مليار بنس، أي حوالي 40 بالمئة من 11.4 مليار عملة معدنية يتم إنتاجها للتداول.
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وبحسب ما ذكرته "شبكة سي إن إن"، فإن دار سك العملة، ذكرت في تقريرها السنوي، أن تكلفة إنتاج وتوزيع البنس في عام 2024، بلغت نحو 3.7 سنت، بزيادة أكثر من 20 بالمئة على 2023، بسبب ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع البنس، وخاصة الزنك والنحاس.

عملة البنس، التي يجري تداولها منذ أواخر القرن الثامن عشر، يرى الكثيرون أن استمرار تداولها لم يعد ضروريا، لأنها نادرا ما تستخدم في الدفع، إلى جانب تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتجنب الدفع باستخدام العملات النقدية.
 
 

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