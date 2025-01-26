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عربي-دولي

الأردن ينفي منعه دخول مواطنين أُفرج عنهما في صفقة الأسرى بغزة

Lebanon 24
26-01-2025 | 09:20
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نفى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الأحد، منع بلاده دخول أسيرين من مواطنيها أُفرج عنهما في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، إلى أراضي المملكة.
جاء ذلك في منشور له على حسابه بمنصة "إكس"، بعد أن نقلت إحدى اللجان الشعبية المعنية بشؤون متابعة الأسرى أن المملكة رفضت دخول أسيرين أفرج عنهما إلى البلاد.
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وقال الصفدي: "لم يكن الأردن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة".
وأضاف: "الحقيقة الثابتة الراسخة أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه".
وتابع: "لم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة"، متابعاً "سيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة".
(الاناضول)
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