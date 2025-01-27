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نتائج أولية.. فوز لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في بيلاروس

Lebanon 24
27-01-2025 | 06:10
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أظهرت نتائج أولية في بيلاروس تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، فوزاً ساحقاً في انتخابات رئاسية وصفها الغرب بأنها "غير نزيهة"، ليمدد حكمه المستمر منذ 31 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس، إيغور كاربينكو، قوله : "يمكنكم تهنئة جمهورية بيلاروس. لقد انتخبنا رئيساً".
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وتشير النتائج التي نشرت على موقع اللجنة المركزية للانتخابات على تطبيق "تليغرام"، إلى حصول لوكاشينكو على 86.8% من أصوات الناخبين.

وتأتي هذه الانتخابات، بعد أربع سنوات ونصف من الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي أشعلت شرارة احتجاجات على مستوى البلاد "بسبب مزاعم تزوير الأصوات، وقوبلت بقمع وحشي، بعد فوز لوكاشينكو بنسبة 80% من الأصوات".

بدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو، بإعادة انتخابه رئيساً لبيلاروس.
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