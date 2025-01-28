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عربي-دولي
بسبب "شرطي ليبي".. ميلوني تخضع للتحقيق
Lebanon 24
28-01-2025
|
12:38
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كشفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أنها تخضع لتحقيق قضائي على خلفية الإفراج المفاجئ عن مسؤول أمني ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ميلوني قولها إن إيطاليا أفرجت عن آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، أسامة نجيم، بعد أيام من توقيفه في تورينو، وبررت ذلك بخطورته.
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وقد أثار القرار انتقادات واسعة من المعارضة الإيطالية، التي طالبت ميلوني بتقديم توضيحات لمجلس النواب بشأن ملابسات الإفراج عنه.
بعدها طلبت محكمة الجنايات الدولية توضيحا من إيطاليا بشأن إطلاق سراح نجيم دون تأسيس معها مشيرة إلى أن مذكرة اعتقاله تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
في المقابل أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن إيطاليا دولة ذات سيادة، ولها الحق الكامل في اتخاذ قراراتها داخل حدودها، مشددا على أن "إيطاليا لا تخضع لأي جهة خارجية، ولها سياستها المستقلة". (سكاي نيوز)
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