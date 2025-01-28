Advertisement

عربي-دولي

بعد أيام قليلة من عفو ترامب عنه.. الشرطة تقتل "ماثيو"

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:41
A-
A+
Doc-P-1312706-638736906498456724.png
Doc-P-1312706-638736906498456724.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أيام قليلة من العفو الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عن ماثيو هوتل البالغ من العمر 42 عامًا، قتل خلال مواجهة مع الشرطة.

هوتل، الذي كان يقضي عقوبة السجن مع آخرين أدينوا في أعمال الشغب التي اندلعت في مبنى الكابيتول في كانون الثاني 2021، تلقى عفوا من ترامب مع بدء ولايته الجديدة.
Advertisement

لكن الأربعيني من ولاية إنديانا في الشرق الأوسط الأميركي لقي حتفه بعد أيام قليلة، وتحديدا مساء الأحد الماضي، أثناء "مشاحنة" مع الشرطة، وفق بيان لشرطة ولاية إنديانا.

أوقفت الشرطة الرجل في سيارته، وحاول الشرطي القبض عليه، لأسباب لا تزال غير معروفة حتى الآن، وعندها "قاوم" الاعتقال و"وقعت مشاحنة ما أدى إلى إطلاق الشرطي النار من سلاحه وإصابته بجروح قاتلة".

ويشير البيان إلى أنه كان يحمل سلاحا ناريا.

في عام 1983 أعلن الرئيس الأميركي، رونالد ريغان، عن رغبته في إنشاء نظام دفاعي صاروخي في الفضاء، وكان الأمر أشبه بأفلام الخيال العلمي لدرجة أنه أطلق على هذه المبادرة وصف "حرب النجوم".

وكان قد حُكم على هوتل بالسجن ستة أشهر، عام 2023 بعد إقراره بالذنب في دخول منطقة محظورة هي مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021 أثناء التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة على ترامب الذي رفض حينها الاعتراف بالهزيمة.

ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى، ولم يذكر الدافع وراء توقيف سيارته.

وقال نيك بارنز، محامي هوتل، إنه سيسعى لمعرفة ملابسات ما حدث.

وكان هوتل سافر مع قريب له إلى واشنطن لحضور مسيرة مؤيدة لترامب، كان مخطط لها أمام مبنى الكابيتول، يوم السادس من كانون الثاني ، وأظهرت مقاطع أنه دخل المبنى، وبقي هناك حولي 16 دقيقة.

وقضى عقوبة السجن ستة أشهر وخرج من السجن في تموز 2024، قبل أن يعفو عنه ترامب ضمن مئات آخرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:22 | 2025-01-28
18:02 | 2025-01-28
17:44 | 2025-01-28
16:56 | 2025-01-28
16:52 | 2025-01-28
16:41 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24