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عربي-دولي

تحذير من كارثة محتملة في مختبر يحتوي فيروساً خطيراً بالكونغو

Lebanon 24
28-01-2025 | 17:44
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حذّر الصليب الأحمر من عواقب لا يمكن تصوّرها إذا لم يتمّ حماية مختبر طبي حيوي في مدينة غوما المضطربة في شرق الكونغو الديمقراطية.

وحذّرت المنظمة يوم الثلاثاء في جنيف من أن عيّنات من فيروس الإيبولا شديد الخطورة مخزّنة هناك.
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وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا، إن "المختبر الذي تديره المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية مهدد بانقطاع التيار الكهربائي".

ويقع المختبر بالقرب من مكتب الصليب الأحمر في مدينة غوما.

وشدّد يوسف على أنه من الضروري أن لا يتسرّب الفيروس من المختبر.
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