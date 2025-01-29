ماذا تريد روسيا في سوريا؟ تقرير يتحدّث

تسعى روسيا للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين في سوريا أتاحتا لها فرض نفوذها في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وتنقل "بلومبرغ" عن شخص في موسكو إن المفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة متوقفة، وأن الأنشطة الروسية في مطار حميميم تم تقليصها، وأن سفينتي نقل ظلتا تنتظران لأسابيع قبل أن يسمح لهما المسؤولون السوريون بالرسو في قاعدة بحرية في طرطوس لإزالة المعدات العسكرية.

Advertisement



ووصل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط، إلى دمشق يوم الثلاثاء، وهي أول زيارة يقوم بها وفد من موسكو منذ تغيير السلطة في سوريا.





الكرملين متفائل

وأبدى الكرملين تفاؤلاً بقدرته على إقناع هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي كان سابقاً فرعاً لتنظيم "القاعدة" وأطاح بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي، بالسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها في سوريا.

وكانت روسيا ساعدت الأسد على الفرار إلى موسكو مع انهيار نظامه.



وطرطوس هي المركز البحري الروسي الوحيد في البحر الأبيض المتوسط وحميميم هي قاعدة إمداد رئيسية لأنشطة موسكو في العديد من أجزاء أفريقيا.





واستخدمت روسيا القاعدتين لمحاولة إعادة بناء نفوذها في الشرق الأوسط، ومن شأن خسارتها لهما أن تشكل انتكاسة استراتيجية كبيرة حيث تظل روسيا محصورة في مواجهة متصاعدة مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات منذ أمر بوتين بالغزو الكامل لأوكرانيا.

ولم يستجب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ووزارة الدفاع الروسية على الفور لطلبات التعليق. لم يتسن الوصول إلى وزارة الخارجية السورية للتعليق.





سفينة واحدة غادرت طرطوس

وغادرت سفينة روسية واحدة على الأقل، وهي سبارتا 2، المصممة لنقل البضائع ذات العجلات مثل الشاحنات، منطقة ميناء طرطوس يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ.

وأمر بوتين جيشه بالتدخل في سوريا لدعم الأسد عام 2015، مما ساعد في تحويل الحرب ضد قوات المتمردين في ذلك الوقت.



وفي عام 2017، حصلت روسيا على عقود إيجار لمدة 49 عاماً لقاعدة طرطوس ومطار حميميم.





وتعارض تركيا، التي دعمت المتمردين في الإطاحة بالأسد وهي منافسة لروسيا في سوريا، استمرار الوجود العسكري لموسكو في البلاد.



وقال مسؤولان تركيان كبيران إنه من المشكوك فيه للغاية أن تسمح السلطات السورية الجديدة لروسيا بالبقاء في القواعد بعد أن استهدفت الطائرات الحربية الروسية قوات المعارضة خلال الحرب الأهلية في البلاد.





الحد من النفوذ الروسي

وعرضت تركيا تزويد القوات المسلحة السورية بالأسلحة وتوفير التدريب. لقد دمرت الهجمات الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من القدرة العسكرية للبلاد منذ الإطاحة بالأسد.

وكان وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني زارا سوريا بعد وقت قصير من حلول العام الجديد، في الوقت الذي كثف فيه الاتحاد الأوروبي جهوده لبناء علاقات مع السلطات الجديدة وإقناعها بالحد من نفوذ روسيا.



وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى اتفاق أولي يوم الاثنين بشأن خارطة طريق لتخفيف العقوبات تدريجياً على سوريا.

وأفادت "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الشهر أن بعض دول مجموعة السبع وحلفاءها استكشفوا سبل تمكين سوريا من إيجاد بدائل لواردات النفط والغذاء الروسيين.



وأرسلت أوكرانيا شحنة من القمح إلى سوريا ووعدت بمزيد من التسليمات خلال زيارة قام بها في كانون الأول رؤساء الخارجية والزراعة. (24)