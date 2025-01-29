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إقتصاد

مصر تبيع سندات دولية بملياريّ دولار

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:26
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أتمّت مصر بيع سندات دولية بملياريّ دولار، وهي أولى السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ أربع سنوات.

وقال مصرفي مصري طلب عدم نشر اسمه إن الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، بحسب ما نقلته رويترز.
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وأضاف: "معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون". (سكاي نيوز)

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